Росіяни саботують накази і не хочуть йти у м’ясорубку в Україні – Кім

Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що росіяни масово саботують накази свого керівництва, не бажаючи йти в м’ясорубку цієї війни.

– Шалено радий за Харківський напрямок. Жене наше славне ЗСУ російських окупантів за поребрик. Чекаємо на підкріплення і на наш напрямок. Зараз масове явище – росіяни саботують накази, тому що не хочуть йти до м’ясорубки, що логічно. Ламають свою техніку. Підтримую абсолютно. Для них ця ситуація win-win – і не помер, і злочинний наказ не виконав, – розповів Кім у відеозверненні в середу, 11 травня.

Він також повідомив, що написав листа легіону Свобода Росії, який бореться проти Путіна, і чекає на відповідь.

Фото: Віталій Кім