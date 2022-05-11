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Україна
Анастасія Гевко, редакторка стрічки

Україна відновила контроль на 1200 км ділянки кордону – прикордонники

Прикордонники
Фото: МВС

Директор департаменту охорони державного кордону АДПСУ Леонід Баран повідомив, що українським прикордонникам спільно із силами безпеки та оборони вдалося відновити контроль над 1200 км ділянки українського кордону, дві третини з яких – з Росією.

– Держприкордонслужба у межах Київської, Сумської та Чернігівської областей вийшла на ділянки відповідальності. Відновлено контроль на ділянці кордону завдовжки 1200 км, дві третини з яких – кордон із РФ. Проте небезпека залишається, тому класичних заходів охорони кордону замало. Наразі тривають заходи щодо детальної перевірки місцевості та облаштовуються додаткові пости, – повідомив Леонід Баран під час пресконференції у середу, 11 травня.

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