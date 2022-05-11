Президент України Володимир Зеленський у середу, 11 травня, заявив на виступі перед студентами французьких університетів, що війна закінчиться тоді, коли Росія поверне Україні право на життя.

– Війна закінчиться для українського народу лише тоді, коли ми повернемо своє. Я відверто кажу: нам не потрібно зайвого, потрібне тільки своє. Ми хочемо повернути мир до нашої держави, нашу землю. Ми хочемо повернути нашу землю, бо з цим пов’язана наша історія. Ми хочемо повернути наших людей. Хочемо повернути мир та свободу до нашої держави. А головне – право. Право вибору: де жити, в якому місті, за які гроші працювати, чи народжувати дітей, скільки народжувати дітей. Людина отримала це право від Бога та батьків, і людина має розпоряджатися цим життям, – сказав Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що Російська Федерація повільно займалася окупацією всіх прав українців – від права вибору та права на землю до права на життя.

– Так от, коли Росія поверне наш вибір, поверне нам право жити – найголовніше право, яке, як я вважаю, має людство… поки вона не збирається цього робити. Потрібно боротися за це право. І в цьому звучить алогізм: ми виборюємо своє право на життя, втрачаючи наше життя. Але це заради майбутнього, заради наших дітей. І тому коли ми всі повернемо те, що нам належить, ми закінчимо цю війну, – наголосив він.

Президент стверджує, що особливо важливо посадити РФ за стіл переговорів так, щоб вона зрозуміла незворотність покарання та велику помилковість своїх дій, які призведуть до катастрофічного майбутнього для всієї російської культури, свідомості та самої держави.

– Але це було їхнє рішення, рішення їхнього лідера та політичної спільноти, – резюмував Зеленський.