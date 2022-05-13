Черги за пальним на АЗС можуть зникнути наприкінці травня-початку червня.

Такий прогноз в ефірі національного телемарафону дав директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

На його думку, наразі потрібно два-три тижні, щоб розширити логістичні маршрути, що зумовить стабілізацію ситуації з паливом та чергами за пальним.

– Я сподіваюсь, що за два-три тижні хоча б пришвидшиться те постачання пального, яке вже куплене. В нас вже дуже багато компаній закупили більш ніж на $200 млн пального, яке вже місяць не можуть привезти. Воно лежить у портах, воно лежить на НПЗ, його просто не можуть довезти, – сказав він.

Сергій Куюн вважає, що державна регуляція цін на паливо містить достатню норму прибутку для роздрібних мереж.

– Якщо ти намагатимешся ставити націнку в 25 чи 30 грн за літр, то всі будуть торгуватися саме так. Тому якщо уряд буде запроваджувати держрегулювання, якщо він за мету ставить захистити людей від цих зловживань, то він має карати за це, він має контролювати, щоб цього не було, – вважає експерт.

Сергій Куюн вважає, що ті, хто наразі спекулює на цінах пального, швидко знизять націнки на пальне, коли побачать реальні види покарання за такі спекуляції.

Зараз дивляться

Директор Консалтгрупи А-95 вважає, що дефіцит пального сприяє розквіту тіньового ринку палива, причиною чого може стати низька якість пального.

На думку Сергія Куюна про відновлення виробництва палива наразі не йдеться, бо російські ракети щоденно можуть зруйнувати будь-який завод чи паливне сховище, як це сталось 12 травня у Кременчуці.

Раніше міністр економіки України Юлія Свириденко розповідала, що дефіцит пального створюється через тиск на ринку пального, бо у людей бажання купити якомога більше та запастись.