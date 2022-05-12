Карта бойових дій на 12.05.2022 – ситуація на фронті

12 травня російські військові не полишають намірів встановити повний контроль над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Карта бойових дій в Україні на 12.05.2022

На Слобожанському напрямку ворог перегруповує війська, щоб завадити подальшому просуванню українських захиснків у бік державного кордону.

Крім того, на північ від Харкова обстрілює з артилерії підрозділи Збройних сил України, щоб завдати їм втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування, щоб поновити наступ на Барвінкове та Слов’янськ.

Для доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, ворог перемістив близько 300 одиниць озброєння та військової техніки.

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Намагаються почати наступ підрозділи армії РФ й на Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

Основним завданням у них і надалі залишається встановлення повного контролю над Рубіжним, а також захоплення Лиману та Сєвєродонецька.

Щоб ввести основні сили для наступу, росіяни форсували річку Сіверський Донець на Лиманському напрямку. Тривають бої в бік Зеленої Долини та Новоселівки.

У напрямку Кремінної загарбники перекинули з РФ техніку понтонно-мостового парку, щоб подолати водну перешкоду.

На Сєвєродонецькому напрямку окупаційні війська мають частковий успіх під час наступу в бік Кудряшівки й Сєвєродонецька.

На Бахмутському напрямку ворог іде штурмом у бік Первомайська та Комишувахи, а на Авдіївському – у бік Новобахмутівки та Новокалинового.

Наступає ворог на напрямках Степне – Новомихайлівка, Славне – Новомихайлівка та Олександрівка – Мар’їнка.

У Маріуполі росіяни регулярними авіаударами намагаються знищити українські підрозділи в районі заводу Азовсталь.

Тим часом упродовж 11 травня лише на території Донецької та Луганської областей Збройні сили України відбили дев’ять атак ворога, знищивши:

вісім танків,

шість одиниць бойової броньованої техніки,

п’ять автомобілів,

одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотники типу Орлан-10.

На Запорізькому напрямку армія РФ упродовж 10 травня обстрілювала українські підрозділи із ствольної артилерії великої потужності та реактивних систем залпового вогню.

Намагаються покращити своє тактичне положення росіяни на Південнобузькому й Таврійському напрямках.

По позиціях ЗСУ на Миколаївському та Криворізькому напрямках ворог відкриває вогонь із артилерії та розвідує за допомогою безпілотника, як змінюється положення Сил оборони.

У районі Нової Каховки росіяни готуються до зведення понтонно-мостових переправ, а на Таврійському напрямку поповнють запаси та вдаються до демонстраційних дій, щоб скувати українські війська.

На Бесарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи Збройних сил Білорусі й надалі посилють ділянку кордону з Україною. Загроза ракетно-бомбових ударів по українських об’єктах звідти залишається.

На пунктах пропуску та в прикордонних районах Брянської та Курської областей перебувають посилені наряди прикордонної служби ФСБ та Збройних сил РФ.

Російські загарбники обстріляли з артилерії населені пункти в Городнянському районі та завдали авіаударів по об’єктах критичної інфраструктури в Новгород-Сіверському Чернігівської області та завдали авіаційного удару по населеному пункту в Шосткінському районі Сумської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 78-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW