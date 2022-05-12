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Факти / Україна

На Луганщині зенітники збили зі Stinger російський вертоліт Мі-24

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Російський вертоліт Мі-24

Підрозділи протиповітряної оборони 81 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ 12 травня знищили на території Луганської області російський вертоліт Мі-24.

Стрілець-зенітник бригади ДШВ виявив групу з чотирьох ворожих вертольотів противника і влучив з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger у ведучого другої пари.

Це вже 16-й ударний гелікоптер Мі-24 країни-агресора, збитий бійцями Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Напередодні ЗСУ показали відео такого самого ворожого вертольота, збитого з ПЗРК Stinger.

Загалом з початку повномасштабної війни в Україні армія РФ втратила 161 гелікоптер та 199 літаків. Такі дані Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 травня.

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Фото: ДШВ ЗСУ

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