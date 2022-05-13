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Факти / Україна

На Полтавщині чутно вибухи – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Потребує перевірки
На Полтавщині чутно вибухи – ЗМІ

У ЗМІ повідомляють про вибухи на Полтавщині. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Відомо, що у Полтавській області, як і у багатьох областях, о 21.46 було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, що у Полтавській області ситуація неспокійна, 12 травня окупанти обстріляли Кременчук, у результаті чого чотири ракети влучили в Кременчуцький НПЗ.

Неспокійно сьогодні ввечері й у Миколаєві, там одразу після оголошення повітряної тривоги лунають вибухи.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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