На Полтавщині чутно вибухи – ЗМІ

У ЗМІ повідомляють про вибухи на Полтавщині. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Відомо, що у Полтавській області, як і у багатьох областях, о 21.46 було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, що у Полтавській області ситуація неспокійна, 12 травня окупанти обстріляли Кременчук, у результаті чого чотири ракети влучили в Кременчуцький НПЗ.

Неспокійно сьогодні ввечері й у Миколаєві, там одразу після оголошення повітряної тривоги лунають вибухи.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.