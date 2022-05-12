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Факти / Україна

Планував злочин у місці скупчення людей: СБУ запобігла теракту у Запоріжжі

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Запоріжжя

СБУ викрила злочинні наміри 56-річного мешканця Дніпра, який планував вчинити теракт у Запоріжжі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Житель Дніпра, 1966 року народження, спланував злочин на об’єкті масового скупчення людей у центрі міста. Чоловік мав на меті посіяти хаос та паніку у Запоріжжі.

Він самотужки виготовив вибуховий пристрій і замаскував його під милицю – порожнину заповнив вибуховою речовиною, а для посилення ефекту ураження додав ще цвяхи та болти.

Чоловік намагався заплутати свої сліди і за два дні до запланованого теракту приїхав у Запоріжжя із західного регіону. Проте українська спецслужба розкрила його злочинний намір.

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Чоловіка затримали, наразі тривають слідчо-оперативні дії, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки цього злочину.

Служба безпеки України повідомила про затримання корегувальника артилерійських обстрілів по об’єкту Укроборонпрому, а також виманила на підконтрольну територію колаборанта, який ховався у тимчасово окупованому Росією Херсоні.

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Джерело: СБУ

Фото: УНІАН

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