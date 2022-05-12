Російські загарбники настільки бояться йти в бій із українською армією, що Москві доводиться відправляти в Україну “досвідчених карателів”, щоб їх примусити.

Про це свідчить чергове аудіоперехоплення розмов окупантів, яке оприлюднила Служба безпеки України.

За даними спецслужби, через небажання воювати у військах РФ відбуваються бунти.

– Російські окупанти бояться йти у зіткнення з українськими захисниками, тому бунти у ворожій армії набувають масового характеру. Щоб хоч якось їх приборкати – Москва відправляє в Україну “досвідчених карателів”, – зазначається в повідомленні.

За інформацією СБУ, одним із таких “карателів” став російський генерал Рустам Мурадов, відомий своєю жорстокістю ще відтоді, як командував угрупованням сил РФ на території Сирії.

Він почав влаштовувати у військах РФ “показові суди”, проте навіть це кардинально не змінює ситуацію, і окупанти відмовляються йти в наступ у гарячих точках.

Як свідчить перехоплена телефонна розмова, про приїзд Мурадова розповів один із окупантів своєму батькові.

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– Ну, Мурадов приїхав, показовий суд влаштував. Бо ніхто не хотів їхати вперед далі… Ну, ротні не хотіли везти своїх пацанів на смерть. І самі хлопці були не готові, і все… Він учора ротних роз’ї**в показово там… роздягнув, руки зв’язав, вони все з кишень повикладали, зв’язав їм руки. І в ПАЗики завантажив та відвезли, – повідомив окупант.

Він зізнався батькові, що, попри такі показові покарання, російських “відказників” згодом все одно повертають додому – “у відпустку”. А тому в його підрозділі також цього чекають.

Як пояснили в СБУ, країна-агресор РФ не може офіційно визнати наявність настільки великої кількості солдат, які відмовляються воювати в Україні. А тому їхню втечу в РФ називають “відпустками”.

– Тих загарбників, які не захочуть піти із нашої землі добровільно, українські воїни відправлять додому у “довічну відпустку”, – попередили в СБУ.

Нещодавно Служба безпеки України публікувала перехоплення, в якому йшлося про те, що російські солдати перестають довіряти своїм командирам і готуються до бунтів.

За даними СБУ, Росія намагається приховати колосальні втрати своєї армії під час повномасштабної війни в Україні. А тому вбитих солдат записують до списку “зниклих безвісти”, а їхні тіла звозять на імпровізовані звалища.

За даними Генерального штабу ЗСУ, з 24 лютого війська РФ уже втратили понад 26,6 тис. осіб особового складу та сотні одиниць техніки.