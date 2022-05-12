Країна-агресор Росія вивела в море з головної бази Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі майже всі кораблі, які мають ракетну зброю на борту.

За даними видання Крим.Реалії, наразі в морі можуть знаходитися всі три російські фрегати проєкту 11356Р Буревісник, чотири малі ракетні кораблі (проєкт 21631 Буян-М), один великий десантний корабель (проєкт 1171 Тапір), а також два ракетні судна 1241 Буревісник.

Окрім десантного корабля, всі інші мають на борту ракети.

У матеріалі зазначається, що ці дані не враховують російські протичовнові кораблі, мінні тральщики, розвідувальні кораблі та судна допоміжного флоту, які не несуть на борту ракети, але також застосовуються країною-агресором.

Станом на сьогодні в Південній бухті Севастополя залишається один великий десантний корабель проєкту 1171 Тапір. У складі Чорноморського флоту РФ було три подібні судна, одне з яких (Саратов) знищила українська армія в порту тимчасово окупованого міста Бердянськ.

Два інші кораблі цього проєкту називаються Орськ (бортовий номер 148) та Микола Фільченков (152). Журналістам не вдалося ідентифікувати, який із них зараз перебуває в морі, а який у бухті, оскільки після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну бортові номери російських військових кораблів були зафарбовані.

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Ще два судна, які перебувають у бухті окупованого Севастополя – це великі десантні кораблі проєкту 775 (Чорноморський флот РФ має чотири такі – Цезар Куніков, Новочеркаськ, Ямал та Азов). За даними видання, корабель Азов зараз перебуває на ремонті.

Крім того, в Південній бухті пришвартовано російський патрульний корабель проєкту 22160 типу Василь Биков. У складі російського флоту є три такі: Василь Биков, Дмитро Рогачов і Павло Державін.

РФ вивела в море з окупованого Криму майже всі кораблі з ракетами – ЗМІ / 4 фотографии

Біля Куриної пристані Севастополя пришвартовані чотири кораблі флоту РФ: малий ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239 Сивуч (у Росії є два такі судна – Бора та Самум); два сторожові кораблі проєкту 1135 Буревісник; український середній розвідувальний корабель Славутич, захоплений РФ у 2014 році під час незаконної окупації Криму.

А біля причалу в Сухарній бухті знаходиться великий десантний корабель РФ, який має ознаки пошкодження. Журналісти припускають, що це судно Цезар Куніков, яке отримало пошкодження в окупованому Бердянську (тоді ж, коли українські війська знищили десантний корабель Саратов). Як зазначається в матеріалі, номер 158 корабля Цезар Куніков проглядається навіть крізь фарбу на лівому борту.

Біля причалу в Графській бухті журналісти помітили ракетний катер проєкту 1241 Молния-1, який заправлявся паливом. Загалом у складі Чорноморського флоту РФ є чотири такі катери.

Як відомо, в квітні українські військові знищили флагман Чорноморського флоту РФ – ракетний крейсер Москва. Удар по крейсеру Москва Збройні сили України нанесли двома ракетами Нептун. Удар призвів до детонування боєприпасів на судні, і воно затонуло.

А нещодавно українські військові знищили чергове російське судно в акваторії Чорного моря – катер типу Серна.

Джерело: Крим.Реалії

Фото: Крим.Реалії