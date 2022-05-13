У Раді закликали офіційно вживати термін рашизм

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримує ініціативу про введення терміну рашизм як визначення ідеології, вибудуваної в РФ. Рашизм проявляє себе у веденні віськових дій Росії в Україні та ставленні російського суспільства до цієї війни.

– Вважаємо за необхідне дати офіційне визначення терміну рашизм та похідних від нього на основі вже опублікованих статей українських та іноземних авторів із внесенням цього терміну до офіційних термінологічних словників української мови. Закликаємо журналістів та медіаорганізації до повноцінного і частого вживання слова рашизм та похідних від нього у своїх публікаціях та ефірах для поступового органічного його входження до наукового, фахового і розмовного дискурсів, – повідомляють у Комітеті.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві заявив, що в історичних книжках з’явиться таке поняття як рашизм.

А ще у квітні у Вікіпедії з’явилася стаття, присвячена рашизму, у якій пояснюється етимологія терміну, історія його виникнення та основні риси.

Джерело: Верховна Рада