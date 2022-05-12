Станом на четвер, 12 травня, метро Києва продовжує працювати в режимі перевезень пасажирів.
Метрополітен працює у режимі перевезень із 06.30 до 20.00. Орієнтовний інтервал руху поїздів на всіх лініях складає 10-15 хвилин.
Як курсують поїзди:
Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова.
Синя лінія: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки.
Зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний хутір.
Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк та Кловську поїзди проїжджають без зупинки.
Працюють пересадкові вузли: Золоті ворота – Театральна; Площа Льва Толстого – Палац спорту. Пересадковий вузол Хрещатик – Майдан Незалежності залишається зачиненим.
Поїзди метрополітену під час повітряної тривоги призупиняють рух наземною ділянкою на “червоній” лінії, а на “зеленій” не курсують через Південний міст.
Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.
Джерело: КП Київський метрополітен