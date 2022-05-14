Російські пропагандисти знімають агітаційні ролики, під час яких путінські солдати імітують “успішний наступ” на території України.

Такі дані оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними відомства, пропагандисти змушують путінських солдатів зніматися в таких роликах та “репортажах з передової”. Для цього з позицій навіть відводять військову техніку.

– Для імітації успішного наступу “другої армії світу” та створення картинки гуманізму “воинов-освободителей” російські пропагандисти змушують командирів окупаційних підрозділів відводити з передових позицій та виділяти в їхнє розпорядження особовий склад та військову техніку для участі в фільмуванні агітаційних роликів та фейкових “репортажів з передової”, – йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що під час цих зйомок російських загарбників змушують копати окопи в тилу, імітувати штурм та обладнання передових позицій, стріляти з різного озброєння (мінометів, танків та артилерії), “розміновувати” території.

Зокрема, пропагандисти вимагають по кілька разів “заміновувати” та “розміновувати” території, які й так вже були очищені від боєприпасів. Усе – заради більш правдоподібного сюжету.

За інформацією розвідки, подібні “розмінування” відбувалися на Арабатській Стрілці. Під час цих маніпуляцій кілька рашистів зазнали контузій та осколкових поранень.

Зараз дивляться

– Проте, за словами кремлівських гебельсів, це лише додало реалістичності картинці та забезпечило якісніший вплив сюжету на мізки росіян, – додали в розвідці.

Варто зазначити, що поки російські пропагандисти займаються штампуванням фейків, українська армія успішно нищить ворога. Від початку повномасштабної війни в Україні наші військові ліквідували близько 26 900 окупантів. Крім того, знищено 1 205 ворожих танків, 2 900 бойових броньованих машин, 200 літаків, 162 гелікоптери та сотні одиниць іншої техніки.

Як поінформував міністр оборони України Олексій Резніков, до 9 травня РФ зазнала стратегічної поразки у війні проти нашої держави. Зараз же Україна входить у довгострокову фазу війни.

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: Генеральний штаб ЗСУ