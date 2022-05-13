Чимала частина українців, які страждають на цукровий діабет, була змушена залишити країну, рятуючись від російського вторгнення. Через це вони також втратили можливість щомісяця здавати аналізи, консультуватися зі своїми лікарями. Багато з них опинилися в Польщі.

Серед них і 25-річна Тетяна. Діабет у неї виявили в 15 років. За її словами, за кілька місяців до цього вона почала худнути, мало їсти і часто прокидалася серед ночі в туалет. В результаті потрапила у важкому стані до лікарні. Аналізи показали 37 одиниць цукру.

– Стільки навіть глюкометр не фіксує. Я впала в кому і пролежала в реанімації кілька днів. Я тоді не розуміла, що відбувається зі мною, – згадує Тетяна.

Згодом у жінки діагностували складну форму діабету І типу та записали до школи діабету. Там навчили, як рахувати вуглеводи в продуктах. Тому що дієта для діабетиків – на першому місці.

– Я доволі швидко розібралася, що і як потрібно рахувати. Звикла до того, що за півгодини до їжі треба колоти інсулін. Щоправда, коли мене не контролювали, я хитрувала і думала: якщо вколоти більше інсуліну, зможу з’їсти щось солоденьке, – зізнається Тетяна.

За її словами, вона часом не звертала уваги на високий рівень цукру, думала, якщо нічого не болить, то і колоти інсулін не треба. Саме цим діабет і небезпечний.

– Так, його можна не контролювати. Ти можеш погано почуватися, але тут і зараз не помітиш, що твоє тіло руйнується, що нога відвалюється, що зір або нирки псуються. А коли помітиш, може бути пізно, – зазначає жінка

Протягом 10 років життя з діабетом критичних випадків у неї не було. Ситуація змінилася з початком війни. Жінка родом з Чернігова. Бачила, як її рідне місто бомбили війська РФ. Щоб зберегти життя, змушена була тікати до Польщі. З собою взяла мінімум речей і флакон інсуліну. Ліків вистачило ненадовго.

– По приїзді в Польщу у мене дуже впав цукор. Медики кажуть, що через стрес. Мені важко було розмовляти, я плуталася в думках. Відчувала слабкість і паніку, – згадує Тетяна.

Жінці допомогла швидка допомога, яку їй викликали друзі. Цукор нормалізували, і вже наступного дня за оформленою медичною страховкою Тетяна була у ендокринолога. Їй зробили необхідні аналізи і виписали рецепт на необхідні ліки. Безкоштовно.

Зараз дивляться

Зараз же таких українців, як Тетяна, в Польщі тисячі. Щоб їм допомогти, по всій країні відкрили пункти допомоги для хворих на цукровий діабет.

Польська Асоціація діабетиків вже відкрила майже 100 пунктів допомоги. Тут можна отримати фінансову допомогу для купівлі базових ліків проти цукрового діабету, допомогу для підтримки спеціальної дієти, а також інформацію щодо лікування в Польщі біженців з України, хворих на цукровий діабет.

Актуальний список таких пунктів можна переглянути за цим посиланням.

Також кожен українець з діабетом може скористатися медичною страховкою і записатися на прийом до ендокринолога і здачі аналізів. Можна отримати і ліки за рецептом.

Для інформації

Кожен, навіть здоровий українець, двічі на рік має здавати аналіз крові на вміст цукру. Адже ознаки діабету, особливо II типу, з’являються зазвичай повільно.

Один із перших симптомів діабету I типу – спрага. Людина багато п’є, виділяє багато сечі. Її турбує загальна слабкість, в’ялість, свербіж шкіри. Зате діабет II типу спершу не має таких яскраво виражених симптомів. Щоправда, і в цьому випадку людина швидше втомлюється, частіше ходить в туалет, у неї може невмотивовано підвищуватися артеріальний тиск. Часом погіршується зір.

Здебільшого, за словами лікарів, діабет не спадкова, а набута хвороба. Її називають хворобою стресів, малорухливого способу життя і незбалансованого харчування. Тому найпростіша профілактика цієї недуги, як і багатьох інших, це здоровий спосіб життя.

До речі, цукровий діабет починається у тих, хто вживає багато жирів, а не вуглеводів.

Матеріал підготовлений за підтримки Міжнародного фонду Відродження в рамках проекту Українці в Польщі. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду Відродження.