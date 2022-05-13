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Факти / Україна

На Київщині на дорозі між двома селами окупанти вбили 37 мирних жителів — WSJ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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На Київщині на дорозі між двома селами окупанти вбили 37 мирних жителів — WSJ

На Київщині на дорозі між населеними пунктами Мотижин і Ясногородка російські військові підступно розстрілювали автівки цивільних.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

Люди, які намагалися виїхати, загинули внаслідок обстрілів протягом березня, коли в регіоні були присутні російські окупанти.

WSJ розповідає і про дві дороги у Макарівському районі Київської області, які ведуть від Мотижина на північ. Тими шляхами люди намагалися втекти з окупації. Проте російські військові безжально обстрілювали автівки.

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Саме тому люди обрали шляхи у напрямку Ясногородки – на південний схід від Мотижина. Але і там окупанти гатили по цивільних автомобілях.

Журналісти WSJ проаналізували відео з автомобільних реєстраторів, повідомлення у соцмережах, поспілкувалися з очевидцями і дійшли висновку, що російські військові гатили по людях з мінометів.

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– Це була дорога смерті. Від Мотижина і до Ясногородки – це було жахливо, – розповів очевидець Юрій Супруненко.

Наприклад, 3 березня окупанти обстріляли три автівки, в яких їхали цивільні. Обстрілювали машини із білими стрічками, із написами Діти.

Наразі є інформація про загибель 37 мирних жителів.

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет повідомила, що на сьогодні лише на Київщині виявили понад 1 тис. тіл мирних жителів, які стали жертвами російської військової агресії.

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Джерело: The Wall Street Journal

Фото: Getty Images

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