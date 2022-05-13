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Факти / Україна

Накрився матрацом: на в’їзді в Польщу прикордонники викрили чергового ухилянта

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Накрився матрацом: на в’їзді в Польщу прикордонники викрили чергового ухилянта

На кордоні з Польщею у Львівській області прикордонники виявили схованого у матраці чоловіка. Після перевірки з’ясувалося, що він призовного віку.

Інцидент стався на пункті пропуску Шегині. Водій мікроавтобуса, згідно з даними у контрольному талоні, завіз вісьмох пасажирів, однак на паспортний контроль прибуло лише семеро осіб.

Восьмого “пасажира” вдалося розшукати у багажному відділенні. Що він робив між сумками та валізами, прикриваючись матрацом, чоловік пояснити не зміг.

На горе-ухилянта правоохоронці склали адмінпротокол за ст. 204-1 (Незаконне перетинання державного кордону України ) КУпАП. Чоловік може відбутися штрафом (від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів) або ж арештом на 15 діб.

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Крім цього, порушником, скоріше за все, зацікавиться воєнкомат.

А ось на водія мікроавтобуса, де переховувався горе-пасажир, чекає реальна кримінальна відповідальність. Провадження відкрито за ч.1 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України.

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Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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