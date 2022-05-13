Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України. Водночас неспокійно було на Полтавщині. Ввечері 12 російських ракет вдарили по інфраструктурі Кременчука. Більшість — по нафтопереробному заводу.

Одну з ракет збили ЗСУ, інші — поцілили в інфраструктуру міста. Пожежу, яка виникла на нафтопереробному заводі, вдалося локалізувати. Постраждалих та загиблих немає.

У Харкові ніч була відносно спокійною. Протягом доби внаслідок обстрілів постраждали троє людей. Загалом по області обстрілювали Дергачі (двоє поранених, одна людина загинула), Золочівський район (двоє постраждалих) і Балаклійський район (одна людина постраждала).

На Луганщині за добу зафіксували 31 обстріл. Російські окупанти штурмують Сєвєродонецьк, Гірську та Попаснянську громади: зруйновано майже 60 будинків, пошкоджено міст в Рубіжному.

Також були артобстріли Лисичанська та Сєвєродонецька близько 23.00. У Лисичанську один загиблий. Деталі щодо наслідків обстрілів з’ясовуються.

У Донецькій області вночі з артилерії обстріляли Авдіївку, пошкоджено житлові будинки. Одна людина поранена. Поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки ворог продовжує наступальні дії. Наші військові стримують загарбників на своїх позиціях. Ворог зазнає нищівних втрат.

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Не зменшується напруга на Лиманському напрямку та поблизу Святогірська. Постійні обстріли артилерією та авіацією. Значні руйнування. Азовсталь під авіаційними, танковими, корабельними та артилерійськими ударами.

На Херсонщині ситуація стає критичнішою. В області проблеми із лісовими пожежами. За попередніми даними, вогонь охопив понад 1 587 га лісу.

Бойові дії тривають на кордоні із Миколаївщиною та Дніпропетровщиною. Ворог продовжує укріплювати свої позиції та із території Херсонщини веде обстріл сусідніх областей. Внаслідок боїв велика кількість пошкодженої інфраструктури, будинки мирних людей.

Миколаїв ввечері 12 травня (орієнтовно о 22.00 та 22.30) був обстріляний із РСЗВ (реактивних систем залпового вогню). Під обстріл потрапили два інфраструктурні об’єкти, житлові будинки та територія лісу. Інформація щодо постраждалих та жертв з’ясовується.

Вдень і близько першої ночі були обстріли і авіаобстріли у Широківській громаді. Пошкоджено житлові будинки, постраждалих, за попередніми даними, немає.

Джерело: Дані обласних військових адміністрацій