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Факти / Україна

Різанина в Бучі: експерти ідентифікували перші невпізнані тіла українців

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Буча

Українські та французькі експерти змогли ідентифікувати перші невпізнані тіла людей, закатованих російськими військами в місті Буча (Київська область).

Про це поінформувала генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Йдеться про ідентифікацію жертв російських загарбників за допомогою ДНК-матеріалу.

– Французька місія разом із українськими експертами опрацювала частину ДНК-профілів невпізнаних тіл та вже встановила 5 збігів із членами родин, які шукають близьких, – наголосила Венедіктова.

Загалом 74 родичі безвісти зниклих мирних людей здали в Бучі генетичний матеріал для ДНК-експертизи. Порівняння та дослідження тривають.

Варто зазначити, що французькі фахівці прибули до України 11 квітня на 15 днів, проте залишилися вже на місяць.

Що відомо про звірства РФ у Бучі

На початку квітня українські війська зайшли у звільнене від окупантів місто Буча.

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Побачене там шокувало весь світ: тіла застрелених рашистами мирних людей лежали просто на вулицях. Загиблих знаходили в підвалах та братських могилах. Тіла мирних українців часто були спалені, зі зв’язаними за спиною руками та слідами катувань. Окупанти ґвалтували та вбивали жінок і дітей.

Як поінформував мер Бучі Анатолій Федорук, майже 90% загиблих мешканців міста були застрелені. Станом на 23 квітня повідомлялося про понад 400 загиблих.

Правоохоронці вже з’ясували імена військових РФ, які скоювали звірства в Бучі. Відомо, що до злочинів причетні кадирівці, десантники з Пскова, а також силовики Росгвардії.

Наприкінці квітня було оголошено підозру першим 10 окупантам.

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Джерело: Ірина Венедіктова

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Фото: УНІАН

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