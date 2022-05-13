Російські війська 31 раз обстріляли житлові масиви на Луганщині: знищено 60 будинків, пошкоджено міст в Рубіжному

Росіяни штурмують Гірську та Попаснянську громади. Зруйновано майже 60 будинків, пошкоджено міст у Рубіжному. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також стало відомо про двох загиблих через обстріли ворога. Несумісні із життям поранення чоловік із Лисичанська дістав 11 травня ввечері, а у лікарні в Дніпрі нещодавно помер 11-річний хлопчик із Золотого, який перебував у вкрай важкому стані.

31 раз росіяни відкривали вогонь у бік житлових масивів Луганщини протягом 12 травня.

Сім багатоповерхівок пошкоджені в Сєвєродонецьку, одна – в Лисичанську. Однак найбільше дісталося Попаснянській і Гірській громадам. Там окупанти вели штурмові дії у напрямку Оріхового та в районі Комишувахи. Успіху щодо просування уперед вони не мали, однак житла зруйнували безліч – понад 50 будинків, 15 – у Врубівці, 12 – у Золотому, 11 – у Комишувасі, шість – у Тошківці, чотири – у Троїцькому та ще дев’ять по іншим селам Попаснянської громади. Крім того, удень рятувальники ліквідували загоряння складу з вугіллям в Лисичанську.

– Зруйнований міст, який першим на Луганщині відбудували після вигнання окупантів у 2014-му – транспортного сполучення між Сєвєродонецьком та Рубіжним більше не існує. Сподіваюсь, на короткий проміжок часу, – розповів Гайдай.

За вісім років міст через річку Борова постраждав від окупантів вже вдруге. Спочатку у липні 2014-го і от тепер. Минулого разу вже в березні 2015-го міст відновили. А з літа 2014-го, коли Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ були визволені, і до відкриття відбудованого об’єкту, всі охочі користувалися тимчасовою понтонною переправою, встановленою українськими військовими.

На Луганському та Донецькому напрямках захисниками України за минулу добу відбито вісімнадцять атак ворога, знищено тринадцять танків, вісім артилерійських систем, двадцять сім одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та п’ять автомобілів противника.

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Підрозділи ППО збили один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотних літальних апарати типу Орлан-10.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай