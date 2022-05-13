Підприємства Укроборонпрому відновили трофейну російську техніку сумарною вартістю у 1,5 млрд грн.

Про це повідомили на брифінгу в Укроборонпромі.

Наразі уся відновлена ворожа техніка вже на фронті і використовується проти окупантів. Крім того, є величезна кількість цілої та неушкодженої техніки, яку російські військові просто полишили на полі бою.

При цьому сума збитків, завданих окупантами державному ОПК, становить вже понад 100 млрд грн.

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Наразі це лише попередні дані, адже оцінка масштабів руйнувань лише почалася.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав відео, як ЗСУ за допомогою ПТРК Стугна та Корсар знищили ворожу техніку.

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Фото: Генштаб ЗСУ