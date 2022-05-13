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Факти / Україна

Як працює метро Києва: режим роботи станцій та руху поїздів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Метро Києва

Станом на четвер, 13 травня, метро Києва продовжує працювати в режимі перевезень пасажирів.

Метрополітен працює у режимі перевезень із 06.30 до 22.00. Орієнтовний інтервал руху поїздів на всіх лініях складає 10-15 хвилин.

Як курсують поїзди:

Червона лінія: від станції Академмістечко до станції Лісова.

Синя лінія: від станції Героїв Дніпра до станції Теремки.

Зелена лінія: від станції Сирець до станції Червоний хутір.

Зараз дивляться

Майдан Незалежності, Хрещатик, Дніпро, Гідропарк та Кловську поїзди проїжджають без зупинки.

Працюють пересадкові вузли: Золоті ворота – Театральна; Площа Льва Толстого – Палац спорту. Пересадковий вузол Хрещатик – Майдан Незалежності залишається зачиненим.

Поїзди метрополітену під час повітряної тривоги призупиняють рух наземною ділянкою на “червоній” лінії, а на “зеленій” не курсують через Південний міст.

Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.

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Джерело: КП Київський метрополітен

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Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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