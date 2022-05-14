Російські окупанти зазнають величезних втрат у повномасштабній війні на території України. Вони намагаються уникнути бойових дій за будь-яку ціну, навіть якщо потрібно отримати поранення чи травмуватися.

Про це свідчить перехоплення розмови одного з окупантів, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Аудіозапис яскраво демонструє настрої, які поширюються в путінській армії.

Під час розмови дружина запропонувала чоловіку-окупанту “впасти з танка”, щоб отримати травму і не воювати в Україні. Вона додала, що іншого виходу немає, оскільки ніхто не планує ротацію: в РФ “всі відмовляються” йти на війну.

– Виходу немає! Або ти там будеш до вересня. На півроку ви поїхали, вас ніхто міняти не буде. Тому що всі відмовляються, – порадила вона.

Російський загарбник у відповідь заявив, що краще отримати поранення, оскільки всі ушкодження путінських солдатів перевіряє ФСБ.

Окупант також розповів, як російські війська “зачищали” захоплене українське село. За його словами, із сотні морпіхів РФ звідти повернулася лише половина.

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При цьому командири рашистів наказали закидати гранати в підвали, де в цей час ховалися мирні люди.

– Село взяли нещодавно. У нас дев’ять 300-х. Морпіхів близько 100 заходило – вийшло всього 50… А комбат каже: в кожен підвал кидайте гранати, не дивлячись. А потім вже заходьте в підвал. Хлопці не стали закидати. А потім зайшли, а там четверо дітей сидить маленьких, – повідомив окупант дружині.

Нещодавно Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов рашистів, яке свідчить про те, що Москві доводиться відправляти “карателів”, щоб примусити свої війська йти в наступ проти української армії. Через небажання воювати в армії РФ відбуваються бунти.

При цьому РФ намагається приховати колосальні втрати своєї армії. Загиблих записують до списку “зниклих безвісти”, а їхні тіла звозять на імпровізовані звалища.

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські військові ліквідували вже близько 26 900 російських окупантів та сотні одиниць техніки.

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: Генеральний штаб ЗСУ