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Факти / Україна

Знищено вже 200 літаків і майже 27 тис. військових: оновлені втрати РФ

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Знищено вже 200 літаків і майже 27 тис. військових: оновлені втрати РФ

Від початку повномасштабної війни Росії проти України наші військові ліквідували вже близько 26 900 російських окупантів, з них 250 – за минулу добу.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Також українські військові за минулу добу збили ще один ворожий літак, а від початку повномасштабної війни їхня кількість сягнула 200.

Бойові втрати Росії у війні проти України:

  • танки ‒ 1 205 (+10);
  • бойові броньовані машини ‒ 2 900 (+27);
  • артилерійські системи – 542 (+8);
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 193 (+2);
  • засоби ППО – 88 (+1);
  • літаки – 200 (+1);
  • гелікоптери – 162 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 (+7);
  • крилаті ракети – 95 (+1);
  • кораблі/катери – 13;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 042 (+23);
  • спеціальна техніка – 41.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що на Донецькому напрямку російські окупанти все ще намагаються взяти під контроль Рубіжне. Також ворог продовжує завдавати авіаударів по Маріуполю та заводу Азовсталь. Продовжуються артобстріли на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

Зараз дивляться

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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