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Факти / Україна

ЗСУ збили російський ударний вертоліт Мі-28 Нічний мисливець

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
ЗСУ збили російський ударний вертоліт Мі-28 Нічний мисливець

Україніські військові продовжують знищувати ворожу російську техніку в Україні. 12 травня на Луганщині вони збили російський ударний вертоліт Мі-28 Нічний мисливець.

Ворожу техніку ліквідував підрозділ ППО 81 бригади Десантно-штурмових військ.

У Командуванні Десантно-штурмових військ відзначили, що Мі-28 – це ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили.

Максимальна швидкість польоту Мі-28 становить 320 км/год, дальність польоту – 450 км. Приблизна вартість вертольота Мі-28 Нічний мисливець становить $18 млн.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 79 днів. За цей час українські військові ліквідували вже близько 26 900 російських окупантів.

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Також Збройні сили України від початку повномасштабної війни збили 200 ворожих російських літаків, знищили понад 1,2 тис. танків, 13 кораблів і катерів, збили понад 400 безпілотників і 95 крилатих ракет.

Більше про втрати Росії у війні проти України читайте у нашому матеріалі.

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Фото: Depositphotos

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