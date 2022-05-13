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Факти / Україна

З’явилися супутникові знімки ракетної атаки російського катера біля Зміїного

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
З’явилися супутникові знімки ракетної атаки російського катера біля Зміїного

Компанія Maxar Technology показала супутникові знімки, на яких видно, як українські ракети атакують російський десантний катер поблизу окупованого острова Зміїний.

Про це повідомляє телеканал CNN.

На знімках видно два стовпи диму поруч із російським катером класу Серна. Судно, здається, робить крутий поворот, коли ракета потрапляє у воду.

Поблизу острова видно баржу з вантажопідіймальним краном поруч з іншим затонулим судном, яке Maxar Technology також ідентифікувало як десантний катер типу Серна.

Maxar Technology

Maxar Technology

Що стало причиною затоплення малого корабля, не зрозуміло, але в неділю представник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що крім двох патрульних катерів типу Раптор постраждав десантний катер.

Братчук також заявив, що ЗСУ знищили на острові російський гелікоптер. А оперативне командування Південь опублікувало відео знищення гелікоптера.

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Також представник Одеської ОВА заявив, що російський корабель Всеволод Бобров загорівся і його відбуксирували до Севастополя з району острова Зміїний. Але на знімках Maxar Technology цього корабля не видно.

Поки що Росія не підтвердила втрату жодного з вищезгаданих кораблів.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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