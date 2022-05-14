До тимчасово окупованого міста Севастополь (український півострів Крим) масово звозять вбитих та поранених російських загарбників з острова Зміїний.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як відомо, війська РФ захопили острів Зміїний у перші дні повномасштабного вторгнення на територію України. Зараз українська армія здійснює успішні атаки на позиції ворога на острові та не дозволяє окупантам закріпитися на ньому.

За даними української розвідки, ворог зазнає значних втрат на острові. Так, із сорока зв’язківців, яких російське командування відрядило на Зміїний, живими повернулися лише восьмеро.

– Одночасно евакуйовано десять тіл загиблих. Всі вони військовослужбовці частини спецзв’язку збройних сил РФ, яка дислокується в окупованому Севастополі, – йдеться в повідомленні.

У путінських військах настільки багато поранених, що у військовому шпиталі Севастополя переповнено хірургічні та травматологічні відділення. Через високе навантаження в палатах встановлюють одразу по сорок ліжок.

У зв’язку з великою кількістю поранених в окупованому Криму проводять кампанію з донорства крові. Так звана окупаційна “влада” вимагає від місцевих підприємців відправляти працівників у пункти здачі крові. Від донорів не вимагають медичних документів та не проводять їхнє обстеження.

Зараз дивляться

Паралельно РФ намагається поповнити лави своїх військ за рахунок мешканців Криму. Як зазначили в розвідці, на “державні підприємства” окупованого півострова надійшло розпорядження про відправлення до військкоматів певної кількості чоловіків. Їм пропонують підписати контракти на строк від трьох місяців до року.

– Обіцяють несення служби на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Як показує практика, подібні обіцянки окупантами не виконуються. Багато полонених рашистів скаржаться саме на те, що попри обіцянки “виконувати виключно поліційні функції у захоплених населених пунктах”, вони одразу опиняються на передовій, – наголосили в розвідці.

Варто зазначити, що острів Зміїний вже став символом українського спротиву. Саме там на початку повномасштабної війни пролунала вже крилата фраза про “русскій корабль”.

Крім того, острів має стратегічне значення для України: повернення контролю над ним дозволить відкрити торгові морські шляхи, завозити зброю та виключити висадку десанту РФ на територію невизнаного Придністров’я.

В ГУР Міноборони наголосили, що Україна боротиметься за острів стільки, скільки буде потрібно.

Джерело: ГУР Міноборони України