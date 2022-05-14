Карта бойових дій на 14.05.2022 – ситуація на фронті

На 80-ту добу повномасштабної війни в Україні росіяни продовжують бойові дії в Східній операційній зоні.

Карта бойових дій в Україні на 14.05.2022

Станом на 14 травня ворог відкриває вогонь уздовж усієї лінії зіткнення та в глибині оборони наших військ.

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Упродовж минулої доби російські загарбники відводили свої війська від Харкова, утримували зайняті позиції та маршрути постачання.

У районах Ізюма, Капітолівки та Діброви Харківської області окупанти проводили повітряну розвідку із застосуванням безпілотника Орлан-10.

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На Слов’янському напрямку росіяни відкривали вогонь із артилерії по цивільній та військовій інфраструктурі в районах Довгенького, Долини та Гусарівки.

На Донецькому й Таврійському напрямках ворог застосовував міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію, щоб завдати максимальних втрат підрозділам Сил оборони, виснажити особовий склад та зруйнувати фортифікаційні споруди.

Безуспішно армія РФ намагалася покращити тактичне положення в районах Комишувахи, Красногорівки, Новомихайлівки, Костянтинівки й Побєди.

Під масованими артилерійськими та авіаційними ударами росіян упродовж 13 травня перебували українські підрозділи в районі заводу Азовсталь у Маріуполі.

Водночас лише на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу українські захисники відбили 10 атак російських окупантів, знищивши:

пʼять танків,

пʼять артилерійських систем,

шість одиниць бойової броньованої техніки,

сім автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони збили три безпілотники типу Орлан-10.

На Запорізькому напрямку окупанти готуються до побудови багатоешелонованої оборони, щоб утримати захоплену територію.

На Південнобузькому напрямку загарбники й далі обстрілюють позиції ЗСУ з мінометів та ствольної артилерії.

На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів зі складу Збройних сил Білорусі прикривають кордон з Україною.

Продовжується вивезення із білоруської території військової техніки та майна Збройних сил РФ.

Росіяни посилено охороняють ділянку кордону в Брянській та Курській областях, що на Сіверському напрямку.

Загроза ракетно-бомбових ударів з боку ворога по військових та цивільних об’єктах на території України залишається.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 80-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW