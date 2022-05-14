Російський окупант з Бурятії другої десантно-штурмової бригади, яка зараз дислокується у Херсонській області, намагався пояснити матері причини відсутності патріотизму в армії РФ.

Про це із посиланням на перехоплену телефонну розмову російського загарбника повідомляє Головне управління розвідки України.

– Чого вони здаватися будуть, ми на їхній Батьківщині? Мені ця Україна взагалі не цікава. Треба приїжджати та звільнятися… Зараз на контракт сюди ніхто не піде. Кого не спитай, у кого контракт закінчується – не горить бажанням, – розповідає окупант мамі.

На питання матері, чому не спрацьовує патріотизм, окупант відповів, що командир їхнього взводу сам собі вистрілив в ногу, щоб поїхати з окупованої території.

У свою чергу матір окупанта яскраво змальовує можливий наступ Заходу на Росію

– Якщо захід почне наступ на Росію. Нас просто всіх повбивають. Буде четверта світова війна і Росія в ній програє, – каже жінка.

Відповідь сина проста і логічна – тоді Путін може схаменеться.

– Він же розуміє, що ми тут отримуємо жорстко. Боєприпасів та людей – немає. Згідно зі статутом, якщо від бригади менше ніж 50% залишилось, бригаду виводять або приряджають до іншої бригади. А ми своєю бригадою так і воюємо. Тільки народу менше стає. У нас люди самі зникають. Хтось безвісти зник, хтось в полоні, хтось ховається, хтось вже в Росії, – відповідає окупант.