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Факти / Україна

На окупованих територіях півдня України не вистачає пального, продуктів та ліків

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
На окупованих територіях півдня України не вистачає пального, продуктів та ліків

На окупованих територіях південних областей України набирає обертів гуманітарна криза. Противник не припиняє обстрілів Миколаєва, зміцнює свої позиції.

Про це повідомило оперативне командування Південь у соціальних мережах.

– У Херсонській та Миколаївській областях ворог продовжує зміцнюватися на зайнятих позиціях. А на окупованих територіях набирає обертів гуманітарна криза, – зазначили у командуванні.

Українські військові стверджують, що колабораційна влада, призначена з некомпетентних осіб, не здатна вирішувати адміністративні та економічні питання. Забезпечення регіону в ручному режимі ситуативними поставками продовольства, пального, ліків та іншим вже не створює ілюзії добробуту. Самі колаборанти вишукують способи піти від відповідальності та нав’язаних обов’язків до Криму.

– У відсутності сил і підтримки, ворог активних наступальних дій не веде. А зухвала спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи під прикриттям артилерійського вогню захопити спостережні пости в районі Токарєва успіху не мала, – додали у зверненні.

Командування наголосило, що вночі реактивною системою залпового вогню Смерч росіяни вдарили по Миколаєву. Постраждали об’єкти приміської інфраструктури, але постраждалих немає.

Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами ворожі позиції атаковані 36 разів. Втрати ворога уточнюють.

В ОК Південь кажуть, що корабельне угруповання ворожих сил залишило на патрулюванні два кораблі, решта – відновлює сили і запаси по базах в Криму. Але загрози ракетного нападу і відчайдушної висадки російського десанту це не зменшує.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь 

Фото: Генштаб ЗСУ

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