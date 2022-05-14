На окупованих територіях південних областей України набирає обертів гуманітарна криза. Противник не припиняє обстрілів Миколаєва, зміцнює свої позиції.

Про це повідомило оперативне командування Південь у соціальних мережах.

– У Херсонській та Миколаївській областях ворог продовжує зміцнюватися на зайнятих позиціях. А на окупованих територіях набирає обертів гуманітарна криза, – зазначили у командуванні.

Українські військові стверджують, що колабораційна влада, призначена з некомпетентних осіб, не здатна вирішувати адміністративні та економічні питання. Забезпечення регіону в ручному режимі ситуативними поставками продовольства, пального, ліків та іншим вже не створює ілюзії добробуту. Самі колаборанти вишукують способи піти від відповідальності та нав’язаних обов’язків до Криму.

– У відсутності сил і підтримки, ворог активних наступальних дій не веде. А зухвала спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи під прикриттям артилерійського вогню захопити спостережні пости в районі Токарєва успіху не мала, – додали у зверненні.

Командування наголосило, що вночі реактивною системою залпового вогню Смерч росіяни вдарили по Миколаєву. Постраждали об’єкти приміської інфраструктури, але постраждалих немає.

Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами ворожі позиції атаковані 36 разів. Втрати ворога уточнюють.

В ОК Південь кажуть, що корабельне угруповання ворожих сил залишило на патрулюванні два кораблі, решта – відновлює сили і запаси по базах в Криму. Але загрози ракетного нападу і відчайдушної висадки російського десанту це не зменшує.

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Джерело: ОК Південь

Фото: Генштаб ЗСУ