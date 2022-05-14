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Факти / Україна

Окупанти обстріляли з мінометів прикордонний район Чернігівщини – ДПСУ

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Обстріл РФ

Російські війська знову обстріляли прикордонні території Чернігівської області.

Як поінформували в пресцентрі Державної прикордонної служби України (ДПСУ), ворог здійснив мінометні обстріли території Семенівського району о 01.30 ночі та о 06.30 ранку.

Вогонь окупанти відкривали із російського села Ломаківка, що в Брянській області.

– Сьогодні вночі о 01.30 та зранку о 06.30 прикордонники зафіксували мінометний обстріл української території Семенівського району Чернігівської області… Постраждалих внаслідок обстрілів наразі немає. Дані уточнюються, – зазначили в ДПСУ.

Крім того, ворог постійно намагається проводити аеророзвідку прикордонної інфраструктури Чернігівщини за допомогою дронів.

Окупанти обстріляли з мінометів прикордонний район Чернігівщини – ДПСУ / 4 фотографии

В Оперативному командуванні Північ, своєю чергою поінформували, що сьогодні зранку окупанти обстріляли з території РФ прикордонне село Блешня на Чернігівщині.

– Близько 06.30 надійшла інформація, що на околиці Блешні зафіксували 8 вибухів (попередньо – з міномета). Втрат серед особового складу та техніки немає, – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що російські загарбники не вперше накривають вогнем прикордонні території Чернігівської області. Так, 9 травня під обстріл потрапила ділянка відповідальності відділу прикордонної служби Гірськ. Ворог застосував некеровані ракети по території Новгород-Сіверського та Корюківського районів. Ракети розірвалися у лісі та в полі і спровокували займання сухостою.

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30 квітня окупанти випустили близько 40 мін по Чернігівській області з території РФ. Обстріли військ РФ відбувалися також 15 квітня та 23 квітня.

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Джерело: ДПСУ, Оперативне командування Північ

Фото: ДПСУ, Оперативне командування Північ

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