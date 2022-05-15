Українські військові відбили ворожі війська на головному напрямі – Ізюмському, завдяки чому змогли перейти у невелику контратаку.

Про це увечері 14 травня розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

– З яскравих новин – ми перейшли в маленьку контратаку на Ізюмському напрямі… Вони вже близько тижня розвивали наступ на Барвінкове, сьогодні теж намагалися наступити, але наші зупинили їх і відкинули контратакою, і там наші закріпилися. Виходить, що вперше з моменту початку цієї операції, а це з 4 квітня, наші зупинили їх на напрямі головного удару і контратакували і відтіснили, – сказав він.

На думку радника глави Офісу президента, з військової точки зору це означає ознаки величезного перелому, що намітився на напрямі головного удару.

Олексій Арестович вважає, що російські війська все ще намагаються вийти до околиць Слов’янська та оточити угруповання на Луганщині, проте дії ЗСУ на Ізюмському напрямку свідчать про початок перелому.

– І ось дуже хороша, солідна, ознака, що всі – почали подихати. Я думаю вони поблимають ще якийсь час, і все, і до оборони. Мелітополь уже обкопують на всю, – сказав він.

Раніше військовий аналітик та директор фонду Повернись живим Тарас Чмут пояснив, наскільки ефективно відбувається контрнаступ ЗСУ під Харковом.

Джерело: Фейгин Live