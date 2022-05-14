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Вони заплатять за ці життя…
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Факти / Україна

Війська РФ вбили в Україні 227 дітей, понад 420 зазнали поранень

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Руки матері і дитини

Від початку розв’язаної Росією повномасштабної війни в Україні загинули 227 дітей, ще понад 420 зазнали поранень.

Такі дані оприлюднив Офіс генерального прокурора станом на ранок 14 травня.

– Більше ніж 647 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційними даними, 227 дітей загинули та понад 420 зазнали поранень, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, 12 травня в лікарні помер 12-річний хлопчик, який зазнав тяжкого поранення під час обстрілу ворогом міста Попасна (Луганська область) 1 травня.

Найбільше дітей постраждало в Києві (16) та 10 областях України: у Донецькій (139), Київській (116), Харківській (99), Чернігівській (68), Херсонській (48), Луганській (45), Миколаївській (44), Запорізькій (28), Сумській (17), Житомирській (15).

Робота зі встановлення жертв воєнних злочинів РФ у місцях активних боїв, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України триває, а тому ці дані є не остаточними.

Крім того, під час бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл, які здійснюють окупанти, було пошкоджено 1 748 закладів освіти (з них 144 зруйновано повністю).

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За час повномасштабної війни окупанти незаконно вивезли до РФ понад 1 млн українських громадян, серед яких – понад 200 тис. дітей. Такі дані оприлюднила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Водночас українським дітям з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей хочуть примусово давати громадянство Росії.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Depositphotos

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