Президента Володимира Зеленського нагородили Гербом Таллінна, відзнакою, яку вручають на знак особливої пошани.
Про це повідомили в Офісі президента України.
Зазначається, що відзначення Володимира Зеленського було ухвалено міськрадою Таллінна 5 травня.
– Нагороду для Володимира Зеленського мер Таллінна Євген Осіновський передав першому заступнику Голови Верховної Ради України Олександру Корнієнку, який перебуває з візитом в Естонії, — йдеться у повідомленні.
При цьому мер естонської столиці додав, що ця відзнака демонструє солідарність Таллінна та його мешканців із народом України та його підтримку в героїчній боротьбі з агресією Росії.
– У Європі у 21-му столітті немає місця насильницькій зміні кордонів, вбивству людей та бомбардуванню міст. Я впевнений, що ми виграємо цю війну. Бажаю вашому президентові та вашому народу успіхів у цій війні, що є важливим для всього світу. Впевнений, що Естонія, наш народ і Таллінн потужно стоять з вами в цій війні. Слава Україні! – наголосив мер Талліну.
Мер столиці Естонії додав, що Україна та її народ мають перемогти, щоб мирно й самостійно обирати свій подальший шлях.
Наприкінці квітня Володимира Зеленського нагородили премією за захист демократії за кордоном.
12 травня The Atlantic Council оголосило про нагородження українського народу відзнакою За визначне лідерство.