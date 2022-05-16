Президента Володимира Зеленського нагородили Гербом Таллінна, відзнакою, яку вручають на знак особливої пошани.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Зазначається, що відзначення Володимира Зеленського було ухвалено міськрадою Таллінна 5 травня.

– Нагороду для Володимира Зеленського мер Таллінна Євген Осіновський передав першому заступнику Голови Верховної Ради України Олександру Корнієнку, який перебуває з візитом в Естонії, — йдеться у повідомленні.

При цьому мер естонської столиці додав, що ця відзнака демонструє солідарність Таллінна та його мешканців із народом України та його підтримку в героїчній боротьбі з агресією Росії.

– У Європі у 21-му столітті немає місця насильницькій зміні кордонів, вбивству людей та бомбардуванню міст. Я впевнений, що ми виграємо цю війну. Бажаю вашому президентові та вашому народу успіхів у цій війні, що є важливим для всього світу. Впевнений, що Естонія, наш народ і Таллінн потужно стоять з вами в цій війні. Слава Україні! – наголосив мер Талліну.

Мер столиці Естонії додав, що Україна та її народ мають перемогти, щоб мирно й самостійно обирати свій подальший шлях.

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Наприкінці квітня Володимира Зеленського нагородили премією за захист демократії за кордоном.

12 травня The Atlantic Council оголосило про нагородження українського народу відзнакою За визначне лідерство.