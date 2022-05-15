На Херсонщині ЗСУ накрили пункт управління окупантів дуже високого рівня – Арестович

Збройні сили України завдали удару по ворожому командному пункту в Херсонській області.

Як зазначив радник керівника офісу президента Олексій Арестович, командний пункт був “дуже високого рівня”.

– З ефективних новин ми накрили пункт управління дуже високого рівня – не нижче за бригадний, а, можливо, і вище, у Херсонській області. Чому дуже високого? Тому що для правобережжя це дуже високий рівень. І там боєкомплект години три детонував навколо, биту техніку везли. Коротше, добре потрапили на Херсонщину, – розповів Олексій Арестович.

Крім того, раніше радник голови ОП повідомив, що українські війська успішно контратакували на головному наступальному напрямі – Ізюмському, який знаходиться у Харківській області.

На його думку, це може свідчити, що поступово ворог переходить із наступу в оборону на цьому напрямі.

Джерело: Фейгин Live