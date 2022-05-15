Росіяни кидають всі сили на Луганський напрямок. Головна мета окупантів – взяти область в кільце. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, наразі точаться бої під Сєвєродонецьком у селищах Щедрищеве та Воронове. Також спостерігають скупчення російської техніки біля Попасної.

За словами Гайдая, російські окупанти не відмовилися від ідеї відрізати Луганщину, захопивши дорогу Лисичанськ-Бахмут, тим самим оточивши наші війська в Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Також він додав, що росіяни розкрадають українське майно на окупованих територіях та тероризують місцеве населення. Допомагають окупантам у цьому колаборанти.

На 81-шу добу повномасштабної війни в Україні росіяни продовжують наступ у Східній операційній зоні. На Слов’янському напрямку окупанти обстрілювали підрозділи ЗСУ та безуспішно намагалися прорвати їхню оборону.

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Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники поповнювали втрати та перегруповували війська, щоб поновити наступ у напрямку на Барвінкового та Слов’янська.

Намагався ворог досягти успіху на Бахмутському напрямку та, попри втрати, вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках.

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