Знищення Україною значної частини російської мотострілецької бригади, яка 11 травня намагалася перейти понтонним мостом через річку Сіверський Донець, шокувало відомих російських блогерів. Вони почали коментувати некомпетентність російських військових сотням тисяч своїх передплатників.

Про це повідомляють аналітики Інституту дослідження війни (ISW).

Розчарування російських блогерів у військах РФ

В ISW наголошують, що російська спроба форсування річки показала “приголомшливу відсутність тактичного сенсу”, оскільки супутникові знімки показують знищені російські машини, які щільно повалені на обох кінцях зруйнованого мосту.

Повідомляється, що це дозволило українським артилеристам знищити сотні військових машин РФ зосередженими ударами. Завдяки цьому, за даними аналітиків, ті російські блогери, які досі підбадьорювали російські збройні сили, розкритикували керівництво російських збройних сил за нездатність винести уроки з військового досвіду.

Вони також висловили стурбованість тим, що постійна навала російської пропагандистської лінії заважає їм зрозуміти, що насправді відбувається.

– Наслідки такої зміни тону та дискурсу цих блогерів неясні, але можуть бути значними. Люди, які живуть за умов жорсткої цензури, часто довіряють людям, які здаються незалежними від уряду. Загалом із ними зазвичай погоджуються більше, ніж із представниками уряду, – пояснили дослідники.

Очікується, що коментарі цих блогерів, що широко читаються, можуть посилити зростаючі в Росії сумніви щодо перспектив у цій війні та компетентності російського військового керівництва.

Зараз дивляться

Крім того, як повідомляється, відомі проросійські Telegram-канали, на яких налічується по 300 тис. передплатників, широко критикують Генштаб Росії за нездатність винести уроки з минулих бойових помилок і висловлюють стурбованість тим, що цензура та самоцензура позбавляють їх ситуаційної обізнаності.

Тим часом, інші проросійські Telegram-канали відзначили повільні темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області.

Почасти у цьому звинувачують неефективність повітряної розвідки та негативний вплив поганого морального духу у російській армії.

Деякі Telegram-канали заявили про критику за “хибне уявлення” про діяльність російських військових.

Операції РФ на Луганщині

Очікується, що знищення Україною російських мотострілельних частин також може серйозно підірвати зусилля РФ щодо ізоляції Сєвєродонецька та Лисичанська з півночі. Так, російські війська за добу 14 травня не робили спроб наступу в цьому районі.

Однак вони продовжували операції зі створення умов для битви за Сєвєродонецьк з півдня, наступаючи на місто Золоте, приблизно за 30 км на південь від Сєвєродонецька. Російські війська, швидше за все, спробують убезпечити шосе на північ від Золотого до Сєверодонецька для свого наступу, але вони також можуть спробувати перерізати останню магістраль, що пов’язує Сєвєродонецьк із рештою України через Бахмут.

– Вони могли спробувати завдати удару на північний захід через усю країну зі своїх нинішніх позицій, щоб перерізати цю магістраль ближче до Лисичанська та Сєверодонецька. Вкрай малоймовірно, що росіяни зможуть взяти Бахмут, але вони можуть перерізати або привести в непридатність шосе від Бахмута до Сєверодонецька, якщо зможуть просунутися досить далеко за будь-яким із цих можливих маршрутів, – зазначають аналітики.

В ISW наголошують, що російські окупаційні війська припустилися серйозних тактичних помилок при спробі масштабного форсування річки Сіверський Донець з боку Кремінної.

– Командування та штаб підрозділу, можливо, не усвідомлювали небезпеки, яку становило покращення артилерійських можливостей України, чи, можливо, просто були некомпетентні чи нездатні керувати своїми військами, – вважають в Інституті.

Харків та область очищаються від російських окупантів

Російські сили продовжують відходити з Харківської області, але, ймовірно, прагнутимуть утримувати лінію на схід від Вовчанська, щоб убезпечити наземну лінію зв’язку (НЛЗ), що йде від Бєлгорода через Вовчанськ до Ізюму.

– Рельєф у цьому районі загалом сприятливий для оборони, а росіяни мають засоби, якими можна забезпечити Ізюм, тож в цей час українці можуть не просунутися набагато далі на схід, – зазначають аналітики.

Проте, як повідомляється, майбутній український контрнаступ із Харкова чи із західного напрямку може змусити окупантів припинити наступ на Слов’янськ для захисту російських наземних комунікацій.

Маріуполь продовжує залишатися фортецею

Українські захисники продовжували боротися на заводі Азовсталь у Маріуполі, незважаючи на жахливі умови і атаки росіян, що продовжуються. Українська оборона Азовсталі, як і раніше, сковує російські бойові сили і завдає РФ втрат.

– Битва за Маріуполь, як не дивно, продовжуватиметься, – повідомляють дослідники.

РФ готується утримувати Херсонську область в умовах контрнаступу ЗСУ

Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що російські війська викопали траншеї на північному заході Запорізької області приблизно за 20 кілометрів від шосе, що веде до Запоріжжя.

Таким чином, як зазначається, російські сили можуть готуватися до подальших наступальних операцій на Запоріжжі, що малоймовірно, або можуть додатково зміцнювати підходи до Херсонської області з півночі і сходу.

Крім того, російська окупаційна влада продовжує стикатися з адміністративними проблемами, які не дозволяють Росії встановити повний контроль над окупованими територіями.

Джерело: ISW