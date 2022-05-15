Укомплектованість підрозділів РФ на певних ділянках складає менше 20% – Генштаб

Російські окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці під час війни на українській території. Так, на окремих напрямках укомплектованість підрозділів за результатами бойових дій складає менше 20%.

Про це повідомляє Генштаб у зведенні за підсумками 15 травня.

– На Попаснянському напрямку, через великі втрати та неспроможність діяти самостійно, підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил Російської Федерації об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній для подальших дій в складі зведених підрозділів, – сказано в повідомленні.

Тим часом на Сіверському напрямку, як повідомляється, противник здійснює посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Курській та Бєлгородській областях.

Звідти він обстріляв наші території, а також завдав ракетних авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Шипилівка та Шевченкове Сумської області.

Повідомляється, що на Харківському напрямку ворог зосереджував основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні просування наших військ до державного кордону України.

– На зазначеному напрямку противник використовує підрозділи, що сформовано під час проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Крім того, російські окупанти систематично обстрілювали населені пункти Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Безуспішно намагаються вести наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Довгеньке та Богородичне, – сказано в заяві Генштабу.

Тим часом на Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії, вів бойові дії в районі населеного пункту Тошківка, а в районі Борівського окупанти зазнали втрат і відступили.

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– На Бахмутському напрямку тривають бойові дії в районі Комишувахи. На Авдіївському напрямку противник вів бойові дії та зазнав втрат в районі населених пунктів Піски та Новокалинове. На окремих ділянках застосував важкі вогнеметні системи. На Курахівському напрямку, використовуючи підтримку артилерії, вів штурмові та наступальні дії. Успіху не мав, – йдеться в повідомленні.

Що стосується Маріуполя – то там, як і раніше, ворог зосереджений на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу Азовсталь, задля чого він завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.

– На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався здійснювати вогневе ураження наших військ із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Були спроби вести контрбатарейну боротьбу. На Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог обстрілював наші підрозділи із ствольної артилерії та мінометів. Продовжує інженерне обладнання зайнятих позицій, – повідомив Генштаб.

У відомстві стверджують, что командування ЗС РФ намагається комплектувати та поповнювати втрати своїх військ за рахунок резервістів.

Задля цього Росія здійснює на полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях підготовку до бойових дій до двох з половиною тисяч резервістів, яких хочуть направити на територію України для участі у війні.