Відправили за обрій: військові ЗСУ показали, як гнали окупантів з Чернігівської області

Збройні сили України показали знімки, як російська армія тікала з Чернігівщини. Повернутися з області вдалося не всім окупантам.

Світлини оприлюднили на сторінці Оперативного командування Північ у Facebook.

– Ці кадри – свідчення того, як воїни сил оборони на Чернігівському напрямку гнали ворога в три шиї. На обрії – горить техніка російських загарбників, яку знешкодили воїни одного з батальйонів, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку травня у рамках робочого візиту Чернігівську область відвідав міністр оборони України Олексій Резніков.

Окрім вручення нагород захисникам Чернігова, він поспілкувався із дітьми, які пережили рашистську окупацію.

Маленьких місцевих мешканців Олексій Резніков зустрів на дитячому майданчику поблизу зруйнованого храму. У розмові з ним хлопчики розповіли, через що їм довелося пройти.

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Джерело: ОК Північ

Фото: ОК Північ