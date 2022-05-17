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Факти / Світ

Канада та США схвалили акти виплати Росією репарацій Україні – ОП

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив в ефірі інформаційного телемарафону, що Україна вже розпочала роботу у напрямку підготовки до виплати Російською Федерацією репарацій за завдану нею шкоду, проте юридично цей процес буде непростим.

– Такі механізми існують у світі, це не новина. Ми знаємо, що до деяких країн такі механізми застосовувалися. Те, що це буде непросто зробити юридично, – правда, але Україна вже розпочала роботу на цьому напрямі, – сказав Жовква у понеділок, 16 травня.

Він наголосив, що дедалі більша кількість країн заявляє про те, що активи РФ мають бути не просто заморожені, а й використані на відновлення України.

За його словами, це складна та кропітка робота, яка вимагає ухвалення відповідних законодавчих актів у більшості країн.

– США, Канада вже схвалили такі акти, решта працюють над цим, – резюмував заступник керівника Офісу президента.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація має заплатити репарації Україні за розв’язану нею війну.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук стверджує, що для виплати Україні репарацій згода РФ не потрібна – відшкодування можливе за рахунок заарештованого російського майна.

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