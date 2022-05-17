Майже 180 окупантів, п’ять танків і міномети: воїни ОТУ Схід відбили вісім атак РФ

В районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання Схід українські захисники успішно відбили вісім атак рашистських загарбників.
Як повідомили в угрупованні, це сталося 16 травня. Конкретні райони і назви населених пунктів, зважаючи на активну фазу бойових дій, не вказуються.
Силами ОТУ Схід 16 травня було знищено:
- особовий склад окупантів – 178;
- бойові машини піхоти (БМП) – 7;
- танки – 5;
- артилерійські тягачі (АТТ) – 5;
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 3;
- бронетранспортери (БТР) – 2;
- бойові броньовані машини (ББМ) – 2;
- міномети – 2;
- артилерійська система – 1;
- безпілотний літальний апарат (БПЛА) – 1.
Джерело: ОТУ Схід
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