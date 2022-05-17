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Факти / Україна

Майже 180 окупантів, п’ять танків і міномети: воїни ОТУ Схід відбили вісім атак РФ

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Майже 180 окупантів, п’ять танків і міномети: воїни ОТУ Схід відбили вісім атак РФ

В районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання Схід українські захисники успішно відбили вісім атак рашистських загарбників.

Як повідомили в угрупованні, це сталося 16 травня. Конкретні райони і назви населених пунктів, зважаючи на активну фазу бойових дій, не вказуються.

Силами ОТУ Схід 16 травня було знищено:

  • особовий склад окупантів – 178;
  • бойові машини піхоти (БМП) – 7;
  • танки – 5;
  • артилерійські тягачі (АТТ) – 5;
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 3;
  • бронетранспортери (БТР) – 2;
  • бойові броньовані машини (ББМ) – 2;
  • міномети – 2;
  • артилерійська система – 1;
  • безпілотний літальний апарат (БПЛА) – 1.

Джерело: ОТУ Схід

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