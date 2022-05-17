Майже 180 окупантів, п’ять танків і міномети: воїни ОТУ Схід відбили вісім атак РФ

В районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання Схід українські захисники успішно відбили вісім атак рашистських загарбників.

Як повідомили в угрупованні, це сталося 16 травня. Конкретні райони і назви населених пунктів, зважаючи на активну фазу бойових дій, не вказуються.

Силами ОТУ Схід 16 травня було знищено:

особовий склад окупантів – 178;

бойові машини піхоти (БМП) – 7;

танки – 5;

артилерійські тягачі (АТТ) – 5;

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 3;

бронетранспортери (БТР) – 2;

бойові броньовані машини (ББМ) – 2;

міномети – 2;

артилерійська система – 1;

безпілотний літальний апарат (БПЛА) – 1.

Джерело: ОТУ Схід