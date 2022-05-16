Українські дипломати докладають зусиль, щоб постачання ленд-лізу до України з США уможливилось якомога швидше.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла посол України в США Оксана Маркарова.

Вона нагадала, що американський сенатор-республіканець Ренд Пол 13 травня вніс доповнення перед голосуванням, завдяки чому швидка процедура надання грошей Україні була тимчасово заблокована. Очікується, що голосування все ж відбудеться 19 травня (для пришвидшеної процедури необхідно одноголосне рішення сенаторів конгресу США).

На думку українського посла в США, шанси на те, що законопроєкт буде проголосований на наступному тижні, залишаються дуже високими.

– Сподіваємось президент Байден одразу його підпише і ми почнемо говорити про конкретне наповнення цієї допомоги, – заявила вона.

Вона додала, що в пакеті не тільки допомога безпосередньо Україні, але інші аспекти, що стосуються США, тому незрозуміло, чому б ця допомога не була проголосована.

Оксана Маркарова додала, що пакет ленд-лізу можна умовно поділити на три частини. По-перше, це виділення з боку президента, коли Україна буде робити запит, і військова техніка буде напряму передаватись з озброєння США. По-друге, це фінансова підтримка, яка буде спрямована безпосередньо до бюджету України. І третій елемент ленд-лізу, це гуманітарна підтримка для України.

Зараз дивляться

Посол України в США також прокоментувала звернення президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, щоб Російська Федерація була визнана державою, що спонсорує тероризм. За її словами, рішення приймається Державним департаментом США і не потребує схвалення у американському Конгресі.

– Ми дуже сподіваємось, що опрацювавши це питання з точки зори юридичних та інших моментів, Державний департамент прийме таке рішення і визнає Росію країною – спонсоркою тероризму. Це дуже важливе рішення, бо це матиме ефект на прискорення дуже багатьох санкцій і зробить дуже ризикованим співпрацювати з Росією тим країнам, які досі намагаються зберігати нейтралітет, – сказала вона.

Вона додала, що затримка з цим питанням лише в тому, що це дуже потужний інструмент, який був застосований лише до чотирьох країн у світі.