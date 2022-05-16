У понеділок, 16 травня, народний депутат України, член депутатської групи Платформа за життя та мир Нестор Шуфрич підтвердив, що перебуває за межами України, та заявив, що збирається повернутися до 23 травня включно.

– 13 травня (вперше за три місяці війни) я справді перетнув державний кордон, маючи на те всі законні підстави. По-перше, я – батько трьох неповнолітніх дітей (3, 5 та 9 років). По-друге, я оформив виїзд у встановленому для воєнного часу порядку. За кордоном мене консультуватиме лікар щодо одного з моїх дітей. Також планую відвідати дві країни ЄС. Повернусь до 23 травня включно. Не для того я був в Україні три місяці війни, щоби зараз втекти, – заявив Шуфрич у коментарі українській службі Радіо Свобода.

Також Шуфрич наголосив, що за весь час повномасштабної війни в Україні він відвідав усі пленарні засідання Верховної Ради, окрім одного.

Того дня нардеп, за його словами, брав офіційну лікарняну відпустку через погане самопочуття.

Нагадаємо, 16 травня з’явилася інформація про те, що Шуфрич перетнув державний кордон України з Румунією.