Зайва інформація може зашкодити: Маляр про перебіг операції з порятунку оборонців Азовсталі

Станом на середину травня деблокувати Маріуполь з військової точки зору не можна, однак військова операція з порятунку оборонців Азовсталі триває.

Про це ввечері 16 травня в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона вкотре пояснила, чому не вся інформація про Маріуполь та Азовсталь може бути публічною.

– Що стосується Азовсталі – ми зараз не коментуємо цю ситуацію взагалі, і я поясню, чому… На широкий загал, публічно ми не можемо поширювати цю інформацію, тому що йде військова операція. Будь-яка інформація – вона не є просто чутливою, вона реально може зашкодити, – підкреслила заступниця глави Міноборони України.

Сьогодні, 16 травня, у Міноборони Росії заявили про нібито “досягнуті домовленості” з українськими захисниками на Азовсталі. Зокрема, йшлося про евакуацію поранених на територію так званої ДНР.

Ганна Маляр ніяк не прокоментувала цю заяву, однак зауважила, що єдиним, хто блокує процес деблокади Азовсталі, залишається Путін.

– Йому пропонувалися різні моделі обмінів та інші способи… Зараз, оскільки операція триває, ми не можемо говорити, що відбувається прямо зараз, – підсумувала заступниця глави Міноборони України.