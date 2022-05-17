Зеленський до студентів США: бути вільними – наш вибір, і він визначає нашу долю

16 травня президент Володимир Зеленський у форматі відеоконференції виступив зі зверненням до студентів провідних університетів США.

Темою виступу стало визначення поняття “вибір” та що вибір може символізувати як в житті конкретної людини, так і в загальносвітовій історії кожної з держав.

Володимир Зеленський підкреслив, що вибір здатен визначити долю, і вибір українців – бути вільними. Він пояснив це на прикладі ситуації, коли людині необхідна допомога: хтось пройде повз, хтось – почне знімати на відео, щоб викласти у соцмережі, а хтось – допоможе.

Окрему увагу президент України приділив трагічним подіям в США 11 вересня 2001 року, коли кожен зрозумів, що міг опинитися на місці усіх тих, хто став жертвою теракту.

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Після повномасштабного вторгнення Росії я чув дуже багато порад. Усі вони зводилися до того, що потрібно змиритися з тим, що Україна стала жертвою, жертвою окупації Росії. Що шансів і вибору нібито майже немає, що російська армія знесе наш опір за 3-5 днів, і що мені краще поїхати з України. Пропонували допомогу транспортом, а не зброєю.

Але – це все було не про нас. Це були абсолютно хибні пропозиції, вони не враховували, хто ми є. Наша країна більше ніколи не буде жертвою, не буде спостерігачем за життям.

Ми можемо, хочемо і будемо суб’єктами у нашому житті, ми зробили такий вибір. Такий мій вибір та абсолютної більшості громадян України.

Ось звідки наша сила, наше потужне прагнення до свободи, яку ми виборюємо для себе.

До зустрічі долучилися представники близько півсотні університетів, зокрема Yale University, Harvard University, Boston University, Duke University, Cornell University, Brown University.

Вже відомо, що пряму трансляцію виступу Володимира Зеленського в кампусах американських університетів дивилися близько 5,5 тис. студентів.