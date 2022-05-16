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Факти / Україна

ЗСУ знищили російську крилату ракету, що летіла на Одесу

Юлія Соколова, редакторка стрічки
ракета РФ

Українські військові знищили крилату ракету, випущену російським винищувачем у напрямку міста Одеса.

Про це поінформували в Одеській міській раді. Інформацію підтвердив і речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Йдеться про крилату ракету типу Х. Її вдалося ліквідувати опівдні 16 травня.

– 16 травня, опівдні, воїнами повітряного командування Південь виявлена та знищена крилата ракета типу Х, яка була випущена винищувачем російських окупантів у напрямку міста Одеси, – зазначається в повідомленні.

У зв’язку з цим у міськраді закликали громадян дотримуватися норм безпеки та не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

Як відомо, сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по Одеській області. Постраждав об’єкт туристичної інфраструктури: будівлі отримали значні руйнування, спалахнула пожежа.

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Загальна площа руйнувань склала близько 500 кв. м.

Унаслідок обстрілу російських загарбників постраждали четверо людей (серед них одна дитина, яка зазнала важких поранень).

Ракетний удар РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

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