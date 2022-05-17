Травень, 17 в 15:54

Співробітники Служби безпеки України виявили та знешкодили агентурну мережу РФ, яка готувала проникнення російських диверсійних груп до міста Миколаїв.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, це була багатоетапна спецоперація, мета якої – викриття розгалуженої мережі російських агентів на півдні нашої країни.

До складу агентурної групи увійшли п’ятеро осіб – місцеві жителі. А сформована вона була під кураторством одного з російських генералів.

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Серед членів ворожої мережі були й жінки – колишні військовослужбовці української армії зі складу підрозділів, дислокованих у цьому регіоні. За задумом ворога, залучення жінок мало сприяти конспірації: вони начебто не повинні були викликати підозру в українських силовиків.

– Зловмисники збирали розвіддані і займалися підготовкою прихованого проникнення ворожих ДРГ на територію Миколаєва… За вказівками куратора, агенти також збирали інформацію щодо суспільно-політичної обстановки в регіоні та наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву, – зазначили в спецслужбі.

Російські агенти намагалися використовувати діючих українських військових для отримання секретної інформації, зокрема про позиції підрозділів ЗСУ. Зловмисники під час начебто “дружніх розмов” випитували у військових секретні дані.

Російські куратори обіцяли своїм агентам евакуацію до тимчасово окупованого Криму в разі “успішного” виконання завдань. Ще частині агентів РФ пообіцяли “керівні посади” в разі окупації Миколаївської області.

Під час спецоперації в Миколаєві були затримані активні учасники агентурної групи. Під час обшуків у них виявили засоби зв’язку, флешки з доказами діяльності на користь РФ та гроші, надані на забезпечення діяльності російських диверсійно-розвідувальних груп.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Зараз співробітники СБУ встановлюють місцезнаходження інших осіб, причетних до діяльності цієї агентурної мережі РФ.

Нещодавно в Миколаєві викрили місцевого жителя, який передавав спецслужбам РФ інформацію про лінії оборони міста та позиції Збройних сил України.

Крім того, на Миколаївщині був затриманий коригувальник вогню, який допоміг артилерії РФ пошкодити Миколаївський бронетанковий завод.

Станом на 6 травня повідомлялося про ліквідацію понад 140 ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) від початку повномасштабної війни в Україні.