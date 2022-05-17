Травень, 17 в 18:47

Італійський енергетичний гігант Eni SpA повідомив, що вирішив відкрити рахунки в рублях та євро в Газпромбанку, що дозволить йому оплачувати поставлений із РФ газ у російській валюті.

Про це у вівторок, 17 травня, повідомив Bloomberg.

Там уточнили, що ухвалили таке рішення для того, щоб гарантувати своєчасні платежі та уникнути перебоїв із постачанням газу.

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Повідомляється, що компанія пішла на цей крок, поки Європейський Союз уникав письмового викладу нових докладних вказівок щодо постачання газу.

У Eni заявляють, що їхні нові процедури будуть нібито нейтральними з точки зору видатків та ризиків, а також – “не будуть несумісні з санкціями”.

Там наголошують, що платіжне зобов’язання можна виконувати переказом у євро.

Енергогігант, підконтрольний італійській державі, стверджує, що ухвалив таке рішення узгоджено з урядом країни і відповідно до введених санкцій.

У компанії стверджують, що рахунки у двох валютах відкриті “як запобіжний захід”.

Наразі Євросоюз випустив два набори інструкцій з оплати російського газу, і обидві дають простір для тлумачень.

Тим часом Єврокомісія заявляє, що компанії не повинні виконувати російські вимоги щодо відкриття банківського рахунку в рублях для оплати газу, навіть незважаючи на те, що блок продовжує уникати письмового оформлення цього обмеження.

Раніше прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що “немає офіційної заяви про те, що означає порушення санкцій”, і що на сьогоднішній день “ніхто ніколи нічого не говорив про те, чи порушують платежі в рублях санкції”.

Кінцевий термін для оплати російського газу для Eni – приблизно 20 травня.

Протягом тижнів країни та компанії вимагали від Європейської комісії ясності щодо того, як саме вони можуть здійснити платежі, не порушивши при цьому санкції, запроваджені після повномасштабного вторгнення РФ до України.