На Київщині знайшли ще одне масове захоронення, серед загиблих іноземець

Біля Макарова Київської області поліцейські виявили тіла трьох вбитих російськими терористами мирних людей.

Про це повідомляє пресслужба поліції регіону.

Захоронення знайшли по обидва боки дороги неподалік Макарова, де в період бойових дій розміщувалися позиції росіян. В ямі перебували тіла трьох чоловіків, зокрема одного іноземця, розстріляних у різні частини тіла. Поряд із похованням була розтяжка з гранатою Ф-1.

– Двоє людей було вбито в голову, одну людину в живіт. На місці поховання знайшли документи одного з загиблих – громадянин Чехії. Є його відповідні дані. Інші дві людини не встановлені в даний час, але вони були в цивільному одязі. Ми будемо шукати, за яких обставин вони зникли на території України, – повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Слідство встановило, що громадянин Чехії ще до повномасштабного вторгнення РФ працював в Україні далекобійником. Після початком нових бойових дій вирішив стати волонтером. 3 березня він перестав виходити на зв’язок. На батьківщині у 49-річного іноземця залишалися дружина та брат.



Неподалік села Раківка поліцейські знайшли тіло ще одного розстріляного місцевого жителя. Жертвою окупантів став колишній оперативний працівник органів внутрішніх справ, який перебував на пенсії. Коли село перебувало під окупацією, він вийшов за дровами і не повернувся. Як виявилось, російські солдати роздягнули чоловіка і розстріляли. Загиблого поховали на полі поряд із бойовими позиціями агресорів.

– Це черговий факт, який підтверджує, що російські військові викрадали людей навіть з власних осель. На тілі загиблого криміналісти виявили сліди катування. Чітко зафіксували також і наявність вогнепальних поранень в область тулуба, – підсумував Андрій Нєбитов.

Фото: Скріншот