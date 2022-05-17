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Факти / Україна

Підприємці збирають підписи за звільнення Гетманцева: відповідь голови Комітету ВР

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Даниил Гетманцев

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев запросив на зустріч підприємців, які домагаються його звільнення.

Реакцію на відкритий лист представників бізнесу із підписами за його звільнення очільник парламентського комітету оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

– Із цікавістю ознайомився із зверненням деяких представників бізнесу щодо власної відставки.

Вважаю, що зазначене звернення навіть у стані війни є проявом демократії. Тієї демократії, яка поряд із ринковими відносинами становить основу розвитку будь-якого здорового сучасного суспільства. Власне, за це ми й воюємо з ворогом, який сповідує інші підходи та принципи, – зазначив Данило Гетманцев.

Голова комітету ВР додає: не поділяючи оцінки та звинувачення, готовий віддати життя за право співгромадян їх висловлювати.

Водночас, зазначає він, переконаний, що будь-яка суспільна дискусія має відбуватися не навколо постатей, а навколо ідей.

– Особисто я є послідовним прихильником дерегуляції у сфері бізнесу, на що спрямовані й мої законопроекти, і рішення, які я підтримую.

Але політика держави у сфері публічних фінансів – це завжди компроміс між різними, іноді суперечливими інтересами різних груп суспільства. Компроміс іноді болісний і завжди важкий. Але компроміс, який необхідно досягати без взаємних звинувачень, скандалів та переходів на особистості, – наголосив Данило Гетманцев.

Водночас голова парламентського комітету радіє, що за майже три роки навіть найбільші опоненти не можуть звинуватити його в корупційних діяннях.

– Напевно, вперше таке неможливо на моїй посаді. Зі свого боку, завжди готовий до діалогу. Тому запрошую підписантів звернення до зустрічі у Комітеті.

Гарантую, що у них буде можливість донести особисто як свої зауваження, звинувачення, так бачення й ідеї. Не здивуюсь, якщо виявиться, що в останньому у нас значно більше спільного, ніж здається, – зауважив Данило Гетманцев.

Про відкритість та готовність до діалогу, вважає голова комітету ВР, свідчить, зокрема, і те, що його контакти є в більшості підписантів.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що українські підприємці написали відкритого листа до президента Володимира Зеленського з проханням звільнити Данила Гетьманцева з посади секретаря Національної ради з відновлення України та голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Представники бізнесу дорікають, що саме Данило Гетьманцев причетний до політики “економічної неволі”, що зумовило представників бізнесу закрити чи зупинити 49% підприємств, а 10% – релокувати за кордон.

Станом на 14.00 17 травня під документом вже є понад 8 тис. підписів.

Джерело: Данило Гетманцев

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Фото: УНІАН

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