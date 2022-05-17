Травень, 17 в 20:52

17 травня близько 16.40 російські війська зі своєї території знову обстріляли кордон України на Чернігівщині.

Спостерігачі зафіксували загалом шість мінометних “приходів” у напрямку Сеньківки, повідомляє оперативне командування Північ.

На щастя, втрат серед особового складу та техніки немає.

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Росія постійно обстрілює прикордонні райони Чернігівської області. Уранці 17 травня російські військові обстріляли селище Десна Чернігівської області.

За даними ДСНС, внаслідок ракетного обстрілу загинули вісім людей, ще 11 дістали травми.

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