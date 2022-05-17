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Факти / Україна

РФ вдруге за добу обстріляла український кордон на Чернігівщині

Валентина Летяк, редакторка стрічки
РФ вдруге за добу обстріляла український кордон на Чернігівщині
Фото: Держприкордонслужба

17 травня близько 16.40 російські війська зі своєї території знову обстріляли кордон України на Чернігівщині.

Спостерігачі зафіксували загалом шість мінометних “приходів” у напрямку Сеньківки, повідомляє оперативне командування Північ.

На щастя, втрат серед особового складу та техніки немає.

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Росія постійно обстрілює прикордонні райони Чернігівської області. Уранці 17 травня російські військові обстріляли селище Десна Чернігівської області.

За даними ДСНС, внаслідок ракетного обстрілу загинули вісім людей, ще 11 дістали травми.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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